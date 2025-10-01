Ballando con le stelle e i commenti sessisti a Marcella Bella | cos’è successo
Ballando con le stelle è appena iniziato e porta già con sé una serie di polemiche. La prima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, in onda il 27 settembre, è stata vinta da Francesca Fialdini in coppia con Giovanni Pernice grazie alla loro Samba. A tenere banco tuttavia è l’esibizione di Marcella Bella con Chiquito e la loro sensualissima salsa, soprattutto per i commenti del tavolo della giuria al suo look piuttosto sexy. Frasi giudicate sessiste sia dalla stessa cantante, che non ha nascosto la sua delusione, sia dalla senatrice di FdI Susanna Donatella Campione, che ha parlato di «parole squallide e mortificanti con allusioni offensive di carattere sessuale». 🔗 Leggi su Lettera43.it
