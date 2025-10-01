Ballando con le stelle bufera sulle frasi sessiste contro Marcella Bella Canino si scusa Lucarelli | Battute in buona fede
La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si è aperta con una puntata che, più che per le performance, sarà ricordata per le polemiche. Il debutto della nuova stagione dello show condotto da Milly Carlucci è stato, infatti, travolto da un caso che ha varcato i confini dello spettacolo, arrivando persino in Parlamento. Protagonista involontaria, Marcella Bella, in gara con il ballerino Chiquito. Tutto è nato da una battuta di Selvaggia Lucarelli, che ha ironizzato sull’outfit della cantante definendola «smutandata», subito seguita da Guillermo Mariotto e da Fabio Canino, che ha fatto riferimento al turismo sessuale. 🔗 Leggi su Panorama.it
