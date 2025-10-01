Ballando con le Stelle Beppe Convertini replica a Selvaggia Lucarelli | Uomo medio? Ne sono fiero

Movieplayer.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conduttore risponde alle critiche della giuria dopo lo slow fox d'esordio: rivendica i suoi valori e dedica la partecipazione a Ballando con le stelle a sua madre. Nella prima puntata di Ballando con le Stelle, il conduttore e attore Beppe Convertini ha debuttato sulla pista insieme alla maestra Veera Kinnunen, cimentandosi in uno slow fox che però non ha convinto la giuria. La coppia ha ricevuto un punteggio tecnico bassissimo (10 punti), ma hanno raggiunto un totale di 35 punti grazie al tesoretto di Rossella Erra. Il debutto difficile a Ballando con le Stelle e le critiche della giuria Subito dopo la prestazione, come ricorda Beppe Convertini in una intervista al Corriere della Sera, le critiche non sono mancate: Ivan Zazzaroni ha giudicato l'esibizione "troppo lenta e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

ballando con le stelle beppe convertini replica a selvaggia lucarelli uomo medio ne sono fiero

© Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, Beppe Convertini replica a Selvaggia Lucarelli: “Uomo medio? Ne sono fiero”

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

ballando stelle beppe convertiniBallando con le Stelle, Beppe Convertini replica a Selvaggia Lucarelli: “Uomo medio? Ne sono fiero” - Il conduttore risponde alle critiche della giuria dopo lo slow fox d'esordio: rivendica i suoi valori e dedica la partecipazione a Ballando con le stelle a sua madre. Scrive movieplayer.it

ballando stelle beppe convertiniBeppe Convertini replica a Lucarelli: "Io figlio di due persone medie straordinarie" - Così Selvaggia Lucarelli ha definito Beppe Convertini dopo la sua prima esibizione a Ballando con le Stelle. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Beppe Convertini