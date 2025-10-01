Ballando con le stelle arrivano le scuse a Marcella Bella

Dopo le polemiche che riguardano l'outfit e la performance di Marcella Bella a Ballando con le stelle, sono arrivate le scuse da Fabio Canino che l'aveva definita "arrappata". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ballando con le stelle, arrivano le scuse a Marcella Bella

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

«Ballando con le stelle», commenti sessisti a Marcella Bella. Canino: «Le chiedo scusa, le mie parole erano fuori luogo» - X Vai su X

Ballando con le stelle: cosa è successo nel grande ritorno di Barbara D’Urso e quel «Vaffa» a Selvaggia Lucarelli https://www.donnamoderna.com/people/entertainment/barbara-durso-ballando-con-le-stelle-cosa-e-successo - facebook.com Vai su Facebook

Marcella Bella «arrapata» e «smutandata», arrivano le scuse di Canino: «Battuta pessima, sono stato fuori luogo» - A distanza di giorni tiene la polemica per i commenti dei giurati rivolti a Marcella Bella ... Lo riporta ilmattino.it

Marcella Bella e i commenti sessisti a Ballando con le stelle. Canino: «Mi scuso, le mie parole uscite malissimo». Lucarelli: «Battute in buona fede» - I commenti sull'esibizione di Marcella Bella a Ballando con le Stelle sono diventati un vero e proprio caso. Riporta msn.com