Ballando con le stelle Alba Parietti si sbilancia su Selvaggia Lucarelli e Barbara D' Urso | ecco cosa ha rivelato

Ospite oggi a La volta buona, Alba Parietti ha colto l'occasione per commentare le dinamiche della nuova edizione di Ballando con le stelle ed espresso solidarietà a Barbara D'Urso: "I concorrenti sono esseri umani, non pupazzi". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ballando con le stelle, Alba Parietti si sbilancia su Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso: ecco cosa ha rivelato

Al netto di tutte le palette alzate, alla fine della prima puntata di Ballando con le stelle ad essere giudicata è stata la giuria del programma. Commenti sessisti, frasi sconvenienti, battute volgari, in particolare nei confronti di Marcella Bella. Queste le accuse arriv - facebook.com Vai su Facebook

«Ballando con le stelle», commenti sessisti a Marcella Bella. Canino: «Le chiedo scusa, le mie parole erano fuori luogo» - X Vai su X

