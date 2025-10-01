Bagheria musica live al master cafè | sul palco i made in Italy cover band
Venerdì 3 ottobre, alle ore 22, al Master Cafè di Bagheria, in piazza Sepolcro, si esibiranno i Made in Italy Cover Band. Francesco Ingrascì alla voce, Cristian Basile al basso, Federico Li Puma alla chitarra, Carlo Cirri alle tastiere e Gabriele Buttitta alla batteria, intratterranno il pubblico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: bagheria - musica
