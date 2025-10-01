Primo round a Roma sul controverso progetto di Badia del vento. Ce ne saranno molti altri, ma l’aria che tirava ieri, nella prima conferenza di servizi indetta dal governo sul maxi impianto eolico, è quella di uno scontro totale. Da una parte la Toscana, che ha autorizzato l’impianto previsto nel comune di Badia Tedalda ma che – se realizzato – avrà un grave impatto su Romagna e Marche: alcuni dei 7 aerogeneratori (alti 180 metri) saranno a ridosso di Casteldeci. Dall’altro il ministero della Cultura, decisamente contrario all’impianto eolico così come le Regioni Emilia Romagna e Marche, tutti i comuni romagnoli e marchigiani interessati, così come comitati e associazioni che da anni si battono contro Badia del vento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Badia del vento, scontro a Roma. Il ministero: "No all’impianto". Ma la partita è ancora aperta