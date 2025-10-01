Tempo di lettura: 2 minuti È appena arriva l’ufficialità! Bacoli è stata inserita dal Ministero della Cultura tra le 23 città che concorrono per la Finale. Ed è già un’enorme soddisfazione. Perché c’è anche il nostro progetto come Capitale Italiana della Cultura per il 2028. Con il nostro logo. Con il nostro slogan. “Il futuro parte da una scossa”. – l’annuncio del Sindaco di Bacoli Josi Della Ragione. Per una comunità che resiste, come accade in tante aree nazionali. Qui, lo facciamo nonostante la terra che trema. Qui, lo facciamo da millenni. Abbiamo scritto un progetto appassionante. Perché è il frutto della collaborazione che da anni portiamo avanti con la società civile, le istituzioni, le associazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bacoli Capitale Italiana della Cultura 2028, l’annuncio del Sindaco sulla candidatura