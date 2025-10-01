Baby Gang scarcerato | va ai domiciliari in comunità per disintossicarsi

Passaggio importante nella vicenda giudiziaria di Baby Gang. Il trapper lecchese Zaccaria Mouhib, 24 anni, è stato scarcerato e andrà agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in una comunità terapeutica nel Milanese per un percorso di disintossicazione. A deciderlo è stata la giudice. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: baby - gang

Rapine, droga, pestaggi con le baby gang senza freni: «Ancona, ogni giorno due reati»

Numana, furti e pestaggi, baby gang scatenate: difende l?amico e a 17anni viene massacrato a Marcelli

Il quartiere Cappuccini di Romano di Lombardia, da rione modello all’assedio delle baby gang

Scarcerato Baby Gang, il trapper “ai domiciliari per curarsi” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/01/news/baby_gang_trapper_domiciliari-424883244/?ref=twhl… - X Vai su X

“SIAMO SCONVOLTI” Baby gang picchia 19enne a Foggia, padre vittima “siamo sconvolti”. Tra aggressori anche ragazzini di 14 e 15 anni - facebook.com Vai su Facebook

Baby Gang, arrestato per detenzione illegale di armi, andrà ai domiciliari: perché è stato scarcerato - Il trapper Baby Gang era stato arrestato lo scorso 11 settembre dopo che i carabinieri avevano trovato una pistola clandestina nella camera d'albergo di ... Come scrive fanpage.it

Scarcerato trapper Baby Gang, 'ai domiciliari per curarsi' - Esce dal carcere il trapper Baby Gang, arrestato l'11 settembre per detenzione di una pistola clandestina, e va ai domiciliari, con braccialetto elettronico, in una comunità ... Riporta tuttosport.com