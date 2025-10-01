Baby Gang scarcerato | va ai domiciliari in comunità per disintossicarsi

Passaggio importante nella vicenda giudiziaria di Baby Gang. Il trapper lecchese Zaccaria Mouhib, 24 anni, è stato scarcerato e andrà agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in una comunità terapeutica nel Milanese per un percorso di disintossicazione. A deciderlo è stata la giudice. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

