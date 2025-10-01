ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del gip di Milano. Il trapper Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, è stato scarcerato e trasferito in una comunità terapeutica del Milanese. La misura prevede i domiciliari con braccialetto elettronico per intraprendere un percorso di disintossicazione. La decisione è stata presa dalla gip di Milano, Fiammetta Modica, che ha accolto la richiesta presentata dall’avvocato Niccolò Vecchioni, ritenendo che le condizioni cautelari iniziali si fossero attenuate. Dall’arresto alla scarcerazione. Baby Gang era stato arrestato lo scorso 11 settembre con l’accusa di detenzione di una pistola clandestina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Baby Gang lascia il carcere: ai domiciliari in comunità terapeutica