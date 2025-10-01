Baby Gang lascia il carcere | ai domiciliari in comunità terapeutica
ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del gip di Milano. Il trapper Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, è stato scarcerato e trasferito in una comunità terapeutica del Milanese. La misura prevede i domiciliari con braccialetto elettronico per intraprendere un percorso di disintossicazione. La decisione è stata presa dalla gip di Milano, Fiammetta Modica, che ha accolto la richiesta presentata dall’avvocato Niccolò Vecchioni, ritenendo che le condizioni cautelari iniziali si fossero attenuate. Dall’arresto alla scarcerazione. Baby Gang era stato arrestato lo scorso 11 settembre con l’accusa di detenzione di una pistola clandestina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: baby - gang
Rapine, droga, pestaggi con le baby gang senza freni: «Ancona, ogni giorno due reati»
Numana, furti e pestaggi, baby gang scatenate: difende l?amico e a 17anni viene massacrato a Marcelli
Il quartiere Cappuccini di Romano di Lombardia, da rione modello all’assedio delle baby gang
Scarcerato Baby Gang, il trapper “ai domiciliari per curarsi” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/01/news/baby_gang_trapper_domiciliari-424883244/?ref=twhl… - X Vai su X
“SIAMO SCONVOLTI” Baby gang picchia 19enne a Foggia, padre vittima “siamo sconvolti”. Tra aggressori anche ragazzini di 14 e 15 anni - facebook.com Vai su Facebook
Baby Gang fuori dal carcere, il trapper finisce in comunità col braccialetto elettronico: «Si deve curare» - Lo avevano trovato con una pistola con la matricola abrasa e altre due armi nella sua casa di Lecco ... Da open.online
Baby Gang esce dal carcere: va ai domiciliari, con braccialetto elettronico, in una comunità terapeutica per disintossicarsi - La difesa ha evidenziato «la ferma volontà» del cantante «di intraprendere un percorso terapeutico» per disintossicarsi da cannabis e alcol. Segnala msn.com