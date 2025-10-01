Baby Gang fuori dal carcere il trapper finisce in comunità col braccialetto elettronico | Si deve curare
Il trapper Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, è uscito dal carcere di San Vittore per proseguire la detenzione ai domiciliari in una comunità terapeutica del Milanese, dove inizierà un percorso di «disintossicazione» con il braccialetto elettronico. La decisione è arrivata dalla gip di Milano Fiammetta Modica, che ha accolto l’istanza presentata dal suo legale, l’avvocato Niccolò Vecchioni, ritenendo che le ragioni che avevano reso necessarie la detenzione in cella non siano più presenti. Baby Gang, 24 anni, è uno degli artisti più seguiti della scena trap italiana, con quasi 3 milioni di follower sui suoi profili social e milioni di streaming su YouTube e Spotify. 🔗 Leggi su Open.online
