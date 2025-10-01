Baby Gang esce dal carcere trasferito col braccialetto elettronico in una comunità terapeutica per disintossicarsi da cannabis e alcol

Baby Gang esce dal carcere appena 20 giorni dopo essere stato arrestato per la detenzione di una pistola clandestina Baby Gang esce dal carcere e va ai domiciliari. Il trapper, arrestato lo scorso 11 settembre per detenzione di armi clandestine e ricettazione è stato trasferito in una comunit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

