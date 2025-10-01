Baby Gang esce dal carcere trasferito col braccialetto elettronico in una comunità terapeutica per disintossicarsi da cannabis e alcol
Baby Gang esce dal carcere appena 20 giorni dopo essere stato arrestato per la detenzione di una pistola clandestina Baby Gang esce dal carcere e va ai domiciliari. Il trapper, arrestato lo scorso 11 settembre per detenzione di armi clandestine e ricettazione è stato trasferito in una comunit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scarcerato il trapper Baby Gang, 'ai domiciliari per curarsi' - Esce dal carcere il trapper Baby Gang, arrestato l'11 settembre per detenzione di una pistola clandestina, e va ai domiciliari, con braccialetto elettronico, in una comunità terapeutica, nel Milanese, ... Scrive ansa.it
Baby Gang esce dal carcere: va ai domiciliari, con braccialetto elettronico, in una comunità terapeutica per disintossicarsi - La difesa ha evidenziato «la ferma volontà» del cantante «di intraprendere un percorso terapeutico» per disintossicarsi da cannabis e alcol. Lo riporta msn.com