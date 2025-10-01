Baby Gang è stato scarcerato | ora dovrà disintossicarsi

Baby Gang è stato scarcerato. Il trapper lecchese Zaccaria Mouhib, 24 anni, è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in una comunità terapeutica nel Milanese per un percorso di disintossicazione. A deciderlo è stata la giudice per le indagini preliminari di Milano, Fiammetta Modica. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Baby Gang lascia il carcere: va in una comunità terapeutica Il trapper lecchese Zaccaria Mouhib, noto come Baby Gang, lascia il carcere dopo l'arresto per detenzione di una pistola clandestina. Seguirà un percorso di 'disintossicazione' in una struttura del Mil

Scarcerato Baby Gang, il trapper "ai domiciliari per curarsi"

Baby Gang, arrestato per detenzione illegale di armi, andrà ai domiciliari: perché è stato scarcerato - Il trapper Baby Gang era stato arrestato lo scorso 11 settembre dopo che i carabinieri avevano trovato una pistola clandestina nella camera d'albergo

Baby Gang è stato scarcerato, il trapper va ai domiciliari in una comunità per disintossicarsi - Lo ha deciso la giudice di Milano, Fiammetta Modica, che ha evidenziato come le esigenze cautelari si siano attenuate