Baby Gang è stato scarcerato il trapper va ai domiciliari in una comunità per disintossicarsi

Il trapper Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, è stato scarcerato. Il 24enne di Lecco, di origini marocchine, era stato arrestato l'11 settembre scorso perché trovato in un hotel di Milano con una pistola clandestina. La perquisizione, durante la quale erano state trovate altre armi in casa sua. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: baby - gang

Rapine, droga, pestaggi con le baby gang senza freni: «Ancona, ogni giorno due reati»

Numana, furti e pestaggi, baby gang scatenate: difende l?amico e a 17anni viene massacrato a Marcelli

Il quartiere Cappuccini di Romano di Lombardia, da rione modello all’assedio delle baby gang

Scarcerato Baby Gang, il trapper “ai domiciliari per curarsi” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/01/news/baby_gang_trapper_domiciliari-424883244/?ref=twhl… - X Vai su X

“SIAMO SCONVOLTI” Baby gang picchia 19enne a Foggia, padre vittima “siamo sconvolti”. Tra aggressori anche ragazzini di 14 e 15 anni - facebook.com Vai su Facebook

Baby Gang è stato scarcerato, il trapper va ai domiciliari in una comunità per disintossicarsi - Lo ha deciso la giudice di Milano, Fiammetta Modica, che ha evidenziato come le esigenze cautelari si siano attenuate ... Segnala milanotoday.it

Baby Gang è stato arrestato, trovate tre pistole clandestine: nei video con Simba La Rue aveva usato un mitra. «L'indagine è più ampia» - Il trapper Baby Gang è stato arrestato nell'ambito di un'indagine della Procura di Lecco perché trovato in possesso di una pistola (con la matricola abrasa) mentre era in una camera di un albergo a ... Secondo leggo.it