Baby Gang arrestato per detenzione illegale di armi andrà ai domiciliari | perché è stato scarcerato

Il trapper Baby Gang era stato arrestato lo scorso 11 settembre dopo che i carabinieri avevano trovato una pistola clandestina nella camera d'albergo di Rho (Milano) dove dormiva dopo il concerto di Emis Killa. Erano state poi rinvenute altre due armi nella sua abitazione di Calolziocorte (Lecco). 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: baby - gang

Rapine, droga, pestaggi con le baby gang senza freni: «Ancona, ogni giorno due reati»

Numana, furti e pestaggi, baby gang scatenate: difende l?amico e a 17anni viene massacrato a Marcelli

Il quartiere Cappuccini di Romano di Lombardia, da rione modello all’assedio delle baby gang

Scarcerato Baby Gang, il trapper “ai domiciliari per curarsi” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/01/news/baby_gang_trapper_domiciliari-424883244/?ref=twhl… - X Vai su X

“SIAMO SCONVOLTI” Baby gang picchia 19enne a Foggia, padre vittima “siamo sconvolti”. Tra aggressori anche ragazzini di 14 e 15 anni - facebook.com Vai su Facebook

Baby Gang, arrestato per detenzione illegale di armi, andrà ai domiciliari: perché è stato scarcerato - Il trapper Baby Gang era stato arrestato lo scorso 11 settembre dopo che i carabinieri avevano trovato una pistola clandestina nella camera d'albergo di ... Lo riporta fanpage.it

Baby Gang scarcerato (contro il parere della Procura), la giudice: «Deve disintossicarsi da droga e alcol, vuole guarire» - Esce dal carcere il trapper Baby Gang, arrestato l'11 settembre per detenzione di una pistola clandestina, e va ai domiciliari, con braccialetto elettronico, in una ... Segnala msn.com