Baby boom a Pontedera dieci bambini nati in poco più di 24 ore

Pontedera, 1 ottobre 2025 – Un vero e proprio " baby boom " ha animato il reparto di ostetricia dell' ospedale di Pontedera, dove in poco più di 24 ore sono nati dieci bambini: sei maschi e quattro femmine. I parti si sono susseguiti dalle prime ore della mattina di venerdì 26 settembre fino alla sera di sabato 27 settembre, impegnando intensamente tutto il personale medico e infermieristico. Un evento che ha portato gioia e soddisfazione all'interno del reparto, come racconta la dottoressa Martina Liut, responsabile dell'Unità operativa di Ostetricia e ginecologia: "È stata una bellissima testimonianza del lavoro di squadra e della dedizione del nostro personale.

