Azzurro Pozzuoli l' evento per rilanciare il turismo frenato dal bradisismo

Pozzuoli riparte dall’enogastronomia, con l’eventoAzzurro Pozzuoli ‘, per rilanciare il settore turistico frenato in questi mesi dalla crisi bradisismica che ha allontanato i visitatori dai Campi Flegrei. Piazza della Repubblica si è trasformata in una cucina a cielo aperto per una degustazione tra pescato locale, con particolare attenzione al pesce azzurro, e i vini del territorio, attraverso show cooking e masterclass gratuite per tutte le persone, cittadini e turisti, che hanno affollato il centro di Puteoli. “ La nostra città offre tante bellezze, dall’archeologia all’enogastronomia, strettamente collegate al paesaggio e alla storia – ha detto Paolo Ismeno, Assessore al Bilancio del Comune di Pozzuoli – Questo evento è stato un momento importante di visibilità per Pozzuoli, perché mette in evidenza la nostra tradizione e la arricchisce con la modernità e la creatività dei nuovi chef. 🔗 Leggi su Lapresse.it

