Azzurro Pozzuoli l' evento per rilanciare il turismo frenato dal bradisismo

Pozzuoli riparte dall’enogastronomia, con l’evento ‘ Azzurro Pozzuoli ‘, per rilanciare il settore turistico frenato in questi mesi dalla crisi bradisismica che ha allontanato i visitatori dai Campi Flegrei. Piazza della Repubblica si è trasformata in una cucina a cielo aperto per una degustazione tra pescato locale, con particolare attenzione al pesce azzurro, e i vini del territorio, attraverso show cooking e masterclass gratuite per tutte le persone, cittadini e turisti, che hanno affollato il centro di Puteoli. “ La nostra città offre tante bellezze, dall’archeologia all’enogastronomia, strettamente collegate al paesaggio e alla storia – ha detto Paolo Ismeno, Assessore al Bilancio del Comune di Pozzuoli – Questo evento è stato un momento importante di visibilità per Pozzuoli, perché mette in evidenza la nostra tradizione e la arricchisce con la modernità e la creatività dei nuovi chef. 🔗 Leggi su Lapresse.it
