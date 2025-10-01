Azzurri alla prova dei fatti Le strategie di Pagliuca | Migliorare in difesa Metterci più carattere

A 72 ore dal derby casalingo contro la Carrarese, i riflettori del Carlo Castellani-Computer Gross Arena torneranno ad accendersi questa sera per Empoli-Monza, primo di cinque turni infrasettimanali stagionali e valevole come sesta giornata del campionato di Serie B. Un match importante per gli azzurri, che ancora prima di ritrovare una vittoria che manca dalla prima giornata sono chiamati a riprendere quella crescita che nelle ultime prestazioni ha subito un certo rallentamento, soprattutto alla luce dei ripetuti errori in determinate situazioni di gioco. Il primo punto su cui batte Pagliuca è il carattere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

