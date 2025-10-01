azione forte ma breve gli arrestati tornano in classe

"Anche noi consideriamo la scuola un luogo intrinseco di una profonda sacralità, che non si limita all’aspetto formale o disciplinare, ma riguarda soprattutto la sua funzione di spazio di incontro, di formazione critica e di partecipazione". Così il collettivo Mille Papaveri Rossi del Carducci risponde alla lettera inviata dal preside Andrea Di Mario, contro il picchetto organizzato lunedì scorso ai cancelli, prima del corteo per Gaza. " Protestare è civile – scriveva il dirigente –. Impedire no e costringere è anche peggio". "Non si è trattato di un qualcosa di improvvisato, ma di un gesto meditato, maturato attraverso un percorso di confronto collettivo – ribattono dal collettivo –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

