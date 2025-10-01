Azione forte ma breve Gli arrestati tornano in classe
"Anche noi consideriamo la scuola un luogo intrinseco di una profonda sacralità, che non si limita all’aspetto formale o disciplinare, ma riguarda soprattutto la sua funzione di spazio di incontro, di formazione critica e di partecipazione". Così il collettivo Mille Papaveri Rossi del Carducci risponde alla lettera inviata dal preside Andrea Di Mario, contro il picchetto organizzato lunedì scorso ai cancelli, prima del corteo per Gaza. " Protestare è civile – scriveva il dirigente –. Impedire no e costringere è anche peggio". "Non si è trattato di un qualcosa di improvvisato, ma di un gesto meditato, maturato attraverso un percorso di confronto collettivo – ribattono dal collettivo –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: azione - forte
Ciclone in azione, avvio di settimana con temporali e grandinate, dove è previsto il forte maltempo
MFE alza l’offerta per ProSiebenSat di €4,48 per azione; Berlusconi: “Proposta industriale, serve un gruppo europeo forte”
Lo strattone di Tajani alla Bce: «Euro troppo forte, serve un’azione shock di Lagarde». E sulle banche è lite con Giorgetti – Il video
MONDIALE 2025 La strada ha dato il suo verdetto: Pogacar è di nuovo il più forte di tutti. Un azione che esce dal mio modo di capire il ciclismo . Bene così. Remco ha dato di matto dopo aver litigato con la bicicletta e con coloro che gli ruotavano attorno. - facebook.com Vai su Facebook
In questo momento serve un’azione forte anche dal governo italiano verso il riconoscimento dello Stato della Palestina, nell’ottica di mettere in campo tutti gli strumenti che la politica estera e la diplomazia hanno per fermare un’azione del governo Netanyahu - X Vai su X
"Azione forte ma breve". Gli arrestati tornano in classe - "Anche noi consideriamo la scuola un luogo intrinseco di una profonda sacralità, che non si limita all’aspetto formale o ... ilgiorno.it scrive
Forte dei Marmi, smantellata organizzazione di rapinatori di orologi di lusso, 13 arrestati - La polizia di Stato di Lucca, ha concluso un'operazione rivolta verso un'organizzazione criminale dedita ai furti e alle rapine di orologi di lusso, in particolare a Forte dei Marmi. Si legge su ilmattino.it