avviso per la presentazione della candidatura attraverso invio di curriculum vitae per la nomina di due consiglieri a cfiorentino

Arezzo, 1 ottobre 2025 – Avviso per la presentazione della candidatura attraverso invio di curriculum vitae per la nomina di due consiglieri. Si tratta di 1 consigliere del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese e 1 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori". Da oggi e fino al 15 ottobre è possibile presentare la propria candidatura per il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori" (5 componenti) e di quello dell'Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese, (5 componenti e 3 esperti).

