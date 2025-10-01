Avviso per la presentazione della candidatura attraverso invio di curriculum vitae per la nomina di due consiglieri a CFiorentino

Arezzo, 1 ottobre 2025 –  Avviso per la presentazione della candidatura attraverso invio di curriculum vitae per la nomina di due consiglieri. Si tratta di 1 consigliere del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese e 1 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori”. Da oggi e fino al 15 ottobre è possibile presentare la propria candidatura per il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori” (5 componenti) e di quello dell'Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese, (5 componenti e 3 esperti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

