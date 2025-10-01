Avvicendamenti in giunta | Dorato lascia Danieli alla Cultura Vinci presidente del consiglio
GALATONE – Avvicendamenti nella giunta e nel consiglio comunale di Galatone: dopo settimane di valutazione politiche, successive ad alcune tensioni interne alla maggioranza e culminate con le dimissioni dalla carica del presidente dell’assise, Maurizio Pinca, è tempo di rilancio per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
