Avvicendamenti in giunta | Dorato lascia Danieli alla Cultura Vinci presidente del consiglio

Lecceprima.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALATONE – Avvicendamenti nella giunta e nel consiglio comunale di Galatone: dopo settimane di valutazione politiche, successive ad alcune tensioni interne alla maggioranza e culminate con le dimissioni dalla carica del presidente dell’assise, Maurizio Pinca, è tempo di rilancio per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avvicendamenti - giunta

avvicendamenti giunta dorato lasciaAvvicendamenti in giunta: Dorato lascia, Danieli alla Cultura. Vinci presidente del consiglio - Diverse novità a Galatone, all’interno dell’amministrazione Filoni, con l’uscita dell’assessora per motivi professionali e l’ingresso dello storico nell’esecutivo. Come scrive lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Avvicendamenti Giunta Dorato Lascia