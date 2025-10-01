Avrei voluto svolazzare un po’ di più divertirmi e far sesso con altre persone prima di sposare Dax Shepard | il rimpianto di Kristen Bell

Kristen Bell ha rivelato di nutrire alcuni rimpianti riguardo all’utilizzo del proprio tempo prima dell’inizio della relazione con l’attuale marito Dax Shepard. Durante l’episodio del 29 settembre del podcast Armchair Expert condotto da Shepard, la protagonista di “Nobody Wants This” ha confidato: “ Avrei semplicemente desiderato avere maggiore libertà”. Kristen Bell è stata sincera sul suo amore per il marito Dax Shepard, ma ammette di avere qualche rimpianto su come trascorreva il suo tempo prima che iniziassero a frequentarsi. “Avrei solo voluto svolazzare un po’ di più”, ha spiegato la Bell. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

