Un episodio avvenuto durante un matrimonio ha acceso un dibattito sui social. Cosa è accaduto? Un’invitata ha raccontato di aver ordinato una pizza nel corso del ricevimento. La vicenda è stata riportata in un video TikTok pubblicato dall’utente Lisa (@lisa.divass). Secondo quanto riferito dalla creator che ha letto il post dell’invitata su Reddit, “il matrimonio è iniziato alle 12, si facevano molte foto e c’era un brindisi, ma di cibo nessuna traccia. Quando sono arrivate le 20, stavo davvero faticando. Non avevo mangiato nulla dalla colazione “. Nel corso della giornata, sarebbero stati serviti solo “pochi piccoli canapè che sono spariti subito”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo fame e al banchetto di nozze servivano solo piccoli canapè. A quel punto ho deciso di ordinare una pizza”: la confessione dell’invitata e la rabbia della sposa