Aveva 43 anni e si chiamava Valeria Di Lorenzo la ciclista travolta e uccisa in via Rio Sparto FOTO
Aveva 43 anni e si chiamava Valeria Di Lorenzo la donna che è morta dopo essere stata travolta da un'automobile in via Rio Sparto mentre stava in sella a una bici elettrica.Il terribile schianto è avvenuto intorno alle ore 18 di martedì 30 settembre a Pescara.In base alla prima ricostruzione di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: aveva - anni
Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath
È morto a Ibiza Michele Noschese, in arte Dj Godzi. Aveva 35 anni
Celeste e Jacopo, due bambini uccisi da un virus: lei morta a 2 anni per un'infezione al cuore, lui (9 anni) aveva subìto un trapianto di fegato
Dolzago, morto Luigi Aglioni: il consigliere aveva 56 anni Da mesi combatteva contro una forma tumorale incurabile. Lascia due figli. Il sindaco Lanfranchi: «Brava persona, autenticamente convinta delle proprie battaglie» #laprovinciaunicatv #teleunica #new - facebook.com Vai su Facebook