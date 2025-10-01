Avengers | Doomsday | Una foto dal set svela il tema del film?

Proseguono senza sosta le riprese del film Avengers: Doomsday, e nel contempo i fratelli Russo continuano a lanciare messaggi criptici ai fan Marvel. Approfittando dell’enorme seguito sul proprio account Instagram, Joe e Anthony Russo hanno rilasciato ieri un nuovo scatto dal dietro le quinte che, a quanto pare, nasconderebbe un dettaglio importante sul quello che potrebbe essere il tema di “Doomsday”. Il messaggio lanciato dai Russo con la foto è: “ Look hard. “. View this post on Instagram A post shared by The Russo Brothers (@therussobrothers) Ad una prima occhiata sembrerebbe quasi impossibile scorgere il messaggio criptato, ma alcuni utenti (via GamesRadar ) sembrano aver trovato la quadra svelando le tre lettere celate nel “rebus”, ossia “ A v X “, o per meglio intenderci “ Avengers contro X-Men “. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

