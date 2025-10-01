Avengers | Doomsday | Una foto dal set svela il tema del film?
Proseguono senza sosta le riprese del film Avengers: Doomsday, e nel contempo i fratelli Russo continuano a lanciare messaggi criptici ai fan Marvel. Approfittando dell’enorme seguito sul proprio account Instagram, Joe e Anthony Russo hanno rilasciato ieri un nuovo scatto dal dietro le quinte che, a quanto pare, nasconderebbe un dettaglio importante sul quello che potrebbe essere il tema di “Doomsday”. Il messaggio lanciato dai Russo con la foto è: “ Look hard. “. View this post on Instagram A post shared by The Russo Brothers (@therussobrothers) Ad una prima occhiata sembrerebbe quasi impossibile scorgere il messaggio criptato, ma alcuni utenti (via GamesRadar ) sembrano aver trovato la quadra svelando le tre lettere celate nel “rebus”, ossia “ A v X “, o per meglio intenderci “ Avengers contro X-Men “. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: avengers - doomsday
Chris Hemsworth conferma che una location chiave del MCU non sarà presente in Avengers: Doomsday
Anthony Mackie parla del ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom in Avengers: Doomsday
Thor e il futuro in avengers: doomsday, chris hemsworth chiarisce i dubbi
I fratelli Russo hanno diffuso una nuova foto dal set di Avengers: Doomsday - facebook.com Vai su Facebook
Nuova immagine dal set di Avengers Doomsday rilasciata dai fratelli Russo. - X Vai su X
Avengers: Doomsday, i Russo sfidano i fan: una foto criptica ha anticipato il plot? - I registi di Doomsday invitano i fan a guardare con attenzione la foto in bianco e nero postata sui social media in cerca di indizi, replicando una sfida già lanciata nel 2018 per Avengers: Infinity W ... Scrive movieplayer.it
“Guardate attentamente…”: i fratelli Russo condividono una nuova foto criptica dal set di AVENGERS: DOOMSDAY - In vista dell'uscita di Avengers: Doomsday, i fratelli Russo hanno condiviso una foto criptica dal set del film. Segnala cinefilos.it