Avengers | Doomsday sarà un’esperienza che vi farà uscire il cervello dalle orecchie
ritorni e novità nel mondo dei film Marvel: il ruolo di gambit e i progetti futuri. Il panorama cinematografico legato all’universo Marvel continua a evolversi con grandi ritorni e nuovi capitoli. Tra le figure più attese figura Channing Tatum, che si appresta a riprendere il suo ruolo di Gambit, personaggio già interpretato in alcune produzioni come Deadpool & Wolverine. L’attore ha recentemente condiviso le sue impressioni sul futuro del franchise, alimentando l’entusiasmo tra i fan. il ritorno di channing tatum nei film marvel: parole e promesse. le dichiarazioni dell’attore sulla partecipazione a Doomsday. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: avengers - doomsday
Chris Hemsworth conferma che una location chiave del MCU non sarà presente in Avengers: Doomsday
Anthony Mackie parla del ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom in Avengers: Doomsday
Thor e il futuro in avengers: doomsday, chris hemsworth chiarisce i dubbi
È caccia allo spoiler tra i fan in attesa di Avengers: Doomsday: cosa si nasconde nella nuova foto pubblicata dai registi? Ecco le teorie - facebook.com Vai su Facebook
Nuova immagine dal set di Avengers Doomsday rilasciata dai fratelli Russo. - X Vai su X
Avengers: Doomsday, lo sceneggiatore parla del passaggio dal lavoro su Avengers 5 al film MCU incentrato su Doom - Uno degli sceneggiatori di Avengers: Doomsday commenta il lavoro sulle diverse versioni del film del Marvel Cinematic Universe. Riporta cinefilos.it
Avengers - Doomsday - quando è stato annunciato il ritorno in pompa magna di Robert Downey Jr. Si legge su mymovies.it