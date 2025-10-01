ritorni e novità nel mondo dei film Marvel: il ruolo di gambit e i progetti futuri. Il panorama cinematografico legato all’universo Marvel continua a evolversi con grandi ritorni e nuovi capitoli. Tra le figure più attese figura Channing Tatum, che si appresta a riprendere il suo ruolo di Gambit, personaggio già interpretato in alcune produzioni come Deadpool & Wolverine. L’attore ha recentemente condiviso le sue impressioni sul futuro del franchise, alimentando l’entusiasmo tra i fan. il ritorno di channing tatum nei film marvel: parole e promesse. le dichiarazioni dell’attore sulla partecipazione a Doomsday. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Avengers: Doomsday sarà un’esperienza che vi farà uscire il cervello dalle orecchie