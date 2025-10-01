Avengers | Doomsday i Russo sfidano i fan | una foto criptica ha anticipato il plot?
I registi di Doomsday invitano i fan a guardare con attenzione la foto in bianco e nero postata sui social media in cerca di indizi, replicando una sfida già lanciata nel 2018 per Avengers: Infinity War. Joe e Anthony Russo amano coinvolgere i fan sfidandoli a indovinare alcuni dei segreti che circondano le produzioni Marvel. Replicando un gioco già ideato nel 2018, i Russo hanno pubblicato sui social media una foto dal set di Avengers: Doomsday invitando i follower a "guardare con attenzione". L'immagine in bianco e nero conterrebbe, infatti, alcuni indizi che potrebbero aver anticipato il plot del cinecomic in arrivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
