Avellino la giustizia si digitalizza | presentata l' app ufficiale dell' Ordine degli Avvocati

Oggi, primo ottobre, presso l’Aula Magna del Tribunale di Avellino, è stata presentata l’applicazione ufficiale dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, realizzata in collaborazione con Lefebvre Giuffrè, leader in Italia nell’offerta di soluzioni editoriali digitali di ultima generazione per le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

