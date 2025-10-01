Avellino Città Servizi | stabilità all’orizzonte dopo la verifica dei conti

Ad Avellino, la vicenda di Città Servizi ha registrato stamane un inatteso colpo di scena. Nel corso di un vertice tenutosi in Comune, il subcommissario Vincenzo Iannuzzi ha esposto con chiarezza quanto emerso dalle verifiche sui conti e sull’organizzazione dell’ente, operazioni che, a quanto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it