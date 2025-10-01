Avellino Città Servizi | stabilità all’orizzonte dopo la verifica dei conti
Ad Avellino, la vicenda di Città Servizi ha registrato stamane un inatteso colpo di scena. Nel corso di un vertice tenutosi in Comune, il subcommissario Vincenzo Iannuzzi ha esposto con chiarezza quanto emerso dalle verifiche sui conti e sull’organizzazione dell’ente, operazioni che, a quanto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - citt
Seconda puntata. I dolori della città enjoy: Avellino è tra le ultime province per tempo libero, con l’ex GIL destinata ad essere luogo di cultura cinematografica che giace chiusa e imbrattata. Mette sgomento una comunità che fa debiti per il playback di Achille L - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, Servizi sociali, sulle assunzioni è polemica politica:« Fermate tutto» - Nell'occhio del ciclone le trentotto assunzioni di professionisti programmate dal cda attraverso procedure pubbliche da bandire ... Riporta ilmattino.it
Avellino, niente soldi per l'assistenza: - Senza soldi e senza dipendenti, il settore del Comune di Avellino espone bandiera bianca: stop ai servizi (quasi tutti) destinati ai poveri e agli ultimi in un ... Si legge su ilmattino.it