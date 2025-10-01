Avellino benedizione degli animali domestici nel giorno di San Francesco

In occasione della festa di San Francesco d’Assisi, patrono degli animali, la Chiesa di San Ciro di Avellino organizza una speciale benedizione per gli amici a quattro zampe. L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre, subito dopo la Santa Messa delle ore 18. L’iniziativa, realizzata con la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

