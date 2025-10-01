News tv. ”Ci sarà una new entry”. “Avanti un altro”, chi arriva da Bonolis e Laurenti: tutte le novità – L’attesa è finita. Mercoledì 1° ottobre su Canale 5 torna uno dei game show più amati dal pubblico: Avanti un altro!. Alla guida, come sempre, Paolo Bonolis, affiancato dal compagno di avventure Luca Laurenti, pronti a regalare ancora una volta quell’alchimia unica fatta di gag, improvvisazioni e momenti surreali che hanno reso il programma un cult. Ma questa quindicesima edizione, prodotta da Rti in collaborazione con Endemol Shine Italy, non si limiterà a riproporre i vecchi schemi: sono infatti previste novità importanti che promettono di sorprendere gli affezionati spettatori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Avanti un altro”, c’è una new entry: tutte le novità sul programma di Bonolis e Laurenti