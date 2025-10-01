Avanti un altro 2025 al via una nuova stagione su Canale 5 | anticipazioni e novità
Pronti a farvi travolgere da quiz assurdi, risate e personaggi fuori dal comune? Torna Avanti un altro 2025, il quiz show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti su Canale 5. Scopriamo insieme tutte le novità di questa nuova edizione! Avanti un altro 2025, quando inizia la nuova stagione?. Ci siamo: da mercoledì 1 ottobre 2025, alle 18.45 su Canale 5, torna “Avanti un altro!”, il preserale più divertente della tv. A guidare la carovana, come sempre, Paolo Bonolis con il suo inseparabile complice Luca Laurenti. La nuova stagione numero 15 promette un mix di conferme e sorprese. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Cervinia, il modello di «Avanti un altro» Daniel Nilsson andrà a processo per i maltrattamenti alla compagna - X Vai su X
Luca Vetrone è il nuovo Bonus di Avanti Un Altro: l'annuncio ufficiale. - facebook.com Vai su Facebook
