Auxiell festeggia 20 anni | da Padova al mondo così è cambiata l’impresa italiana

Venti anni fa era una scommessa, oggi è un riferimento. Auxiell, società padovana specializzata nel miglioramento delle performance aziendali, celebra il traguardo dei vent’anni di attività con un bilancio da protagonista: oltre 600 clienti, più di 2.000 progetti completati in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: auxiell - festeggia

Auxiell festeggia 20 anni: da Padova al mondo, così è cambiata l’impresa italiana - Da piccola realtà padovana a player globale della consulenza industriale, ha guidato centinaia di aziende nella crescita, digitalizzazione e competitività internazionale. Si legge su padovaoggi.it