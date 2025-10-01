Autovelox via al censimento nazionale Cosa cambia per gli automobilisti
Gli autovelox devono essere registrati entro due mesi. Inoltre, dovranno essere installati nelle zone dove davvero serve deterrenza e con limiti di velocità non artificiosi. 🔗 Leggi su Dday.it
Dal salvataggio delle auto diesel Euro 5 al censimento degli autovelox: cosa cambia con il decreto infrastrutture
Autovelox a rischio se i Comuni non fanno il censimento
Autovelox a rischio in tutta Italia se i Comuni non avviano il censimento
Autovelox, via al censimento nazionale. Cosa cambia per gli automobilisti - Inoltre, dovranno essere installati nelle zone dove davvero serve deterrenza e con limiti di velocità non artificiosi ... Riporta dmove.it
Autovelox, Mit: al via piattaforma per censimento nazionale - È operativa la piattaforma telematica, predisposta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ottemperanza al Decreto 18/8/2025, n. Scrive finanza.repubblica.it