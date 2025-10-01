Autovelox via al censimento nazionale Cosa cambia per gli automobilisti

Gli autovelox devono essere registrati entro due mesi. Inoltre, dovranno essere installati nelle zone dove davvero serve deterrenza e con limiti di velocità non artificiosi. 🔗 Leggi su Dday.it

Dal salvataggio delle auto diesel Euro 5 al censimento degli autovelox: cosa cambia con il decreto infrastrutture

