Autovelox sulla Trignina | adottato il modello Vasto che mette a disposizione agenti della polizia locale

“Sulla strada Trignina sarà adottato lo stesso modello già sperimentato con risultati positivi a Vasto sulla SS16: a breve verranno installati quattro rilevatori della velocità, strumenti fondamentali per rafforzare la prevenzione e innalzare i livelli di sicurezza per tutti gli automobilisti”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: autovelox - trignina

Rilevatori di velocità sulla Trignina: al via la sperimentazione in quattro tratti, poi gli autovelox - facebook.com Vai su Facebook

Statale Trignina, in programma tre incontri in pochi giorni - X Vai su X

Mit, da settembre censimento autovelox o sarà stop - Entro settembre sarà operativa, sul sito istituzionale del ministero delle infrastrutture, una applicazione a servizio degli enti locali, che avranno due mesi di tempo per inserire tutti i dati degli ... Lo riporta ansa.it

Autovelox, arriva il 'sorpassometro' per sanzionare i sorpassi vietati: «Multe fino a 1.300 euro». Dove verranno installati - Mentre gli autovelox rischiano uno stop per via delle nuove regole del Ministero, arriva un nuovo modello di autovelox che si affiancherà a quelli classici e ai tutor per far rispettare la sicurezza e ... Riporta corriereadriatico.it