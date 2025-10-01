Autovelox scatta il censimento | cosa cambia per automobilisti e multe

Operazione autovelox al via. È online la piattaforma telematica predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il censimento. Enti locali, Comuni, Province, Carabinieri e Polizia Stradale devono inserire entro 60 giorni i dati di tutti i dispositivi di rilevazione della velocità in uso sul territorio. Un archivio pubblico e centralizzato che permetterà anche ai cittadini di sapere con esattezza quanti autovelox ci sono in Italia, dove sono posizionati e con quali caratteristiche tecniche operano. E dal 1 dicembre le multe ricevute per eccesso di velocità registrato da autovelox non dichiarati saranno considerate nulle. 🔗 Leggi su Panorama.it

