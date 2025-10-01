Autovelox scatta il censimento | cosa cambia per automobilisti e multe

Panorama.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione autovelox al via. È online la piattaforma telematica predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il censimento.  Enti locali, Comuni, Province, Carabinieri e Polizia Stradale devono inserire entro 60 giorni i dati di tutti i dispositivi di rilevazione della velocità in uso sul territorio. Un archivio pubblico e centralizzato che permetterà anche ai cittadini di sapere con esattezza quanti autovelox ci sono in Italia, dove sono posizionati e con quali caratteristiche tecniche operano. E dal 1 dicembre le multe ricevute per eccesso di velocità registrato da autovelox non dichiarati saranno considerate nulle. 🔗 Leggi su Panorama.it

autovelox scatta il censimento cosa cambia per automobilisti e multe

© Panorama.it - Autovelox, scatta il censimento: cosa cambia per automobilisti e multe

In questa notizia si parla di: autovelox - scatta

Autovelox, scatta il censimento nazionale: ecco come ci si potrà difendere dalle multe

autovelox scatta censimento cosaAutovelox, parte il censimento di tutti i dispositivi: cosa cambia per multe e ricorsi - Il Mit ha pubblicato il decreto che incarica i Comuni di inviare, entro il 30 novembre, i dati sugli apparecchi ... Lo riporta fanpage.it

autovelox scatta censimento cosaAutovelox, via al censimento nazionale. Cosa cambia per gli automobilisti - Inoltre, dovranno essere installati nelle zone dove davvero serve deterrenza e con limiti di velocità non artificiosi ... Riporta dmove.it

Cerca Video su questo argomento: Autovelox Scatta Censimento Cosa