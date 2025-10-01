Autovelox parte il censimento di tutti i dispositivi | cosa cambia per multe e ricorsi
Al via il censimento nazionale degli autovelox. Il Mit ha pubblicato il decreto che incarica i Comuni di inviare, entro il 30 novembre, i dati sugli apparecchi sul territorio. Dal 1° dicembre quindi, i dispositivi non censiti andranno disattivati e le multe comminate dopo quella data potranno essere annullate per chi deciderà di fare ricorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: autovelox - parte
Autovelox, parte il censimento: multe nulle se il dispositivo non viene registrato
Parte il censimento degli autovelox, la corsa contro il tempo per Comuni e forze dell’ordine: multe nulle dal 30 novembre senza registrazione
Parte il censimento degli autovelox: 60 giorni per registrare gli apparecchi sul portale del Mit
Autovelox, parte il censimento ufficiale: apparecchi spenti per chi non fornisce i dati in tempo - X Vai su X
Seduta Consiliare del 23 settembre 2025 Il capogruppo Maurizio Baccaro ha illustrato una proposta di ordine del giorno contro la realizzazione del dissalatore sul fiume Tara, motivando il “NO” sia dal punto di vista ambientale, sia per la fruizione, da parte di m - facebook.com Vai su Facebook
Autovelox, parte il censimento di tutti i dispositivi: cosa cambia per multe e ricorsi - Il Mit ha pubblicato il decreto che incarica i Comuni di inviare, entro il 30 novembre, i dati sugli apparecchi ... Segnala fanpage.it
Parte il censimento degli autovelox: senza registrazione le multe saranno annullabili - Comuni obbligati a comunicare entro fine novembre tutti i dati degli autovelox: senza registrazione, multe invalidate e stop alle rilevazioni illegittime ... Secondo moto.it