Autovelox parte il censimento di tutti i dispositivi | cosa cambia per multe e ricorsi

Al via il censimento nazionale degli autovelox. Il Mit ha pubblicato il decreto che incarica i Comuni di inviare, entro il 30 novembre, i dati sugli apparecchi sul territorio. Dal 1° dicembre quindi, i dispositivi non censiti andranno disattivati e le multe comminate dopo quella data potranno essere annullate per chi deciderà di fare ricorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

