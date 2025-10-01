Autostrada Milano-Como chiusure notturne per lavori

Importanti chiusure notturne sono previste tra oggi e domani (rispettivamente, 1 e 2 ottobre), lungo l’autostrada A9 Milano-Como-Chiasso, al fine di consentire lavori di manutenzione. In particolare, dalle 22:00 alle 05:00 sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo Nord e Saronno in direzione Lainate. Chi viaggia verso sud dovrà quindi uscire obbligatoriamente a Lomazzo Nord . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

