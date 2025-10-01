Autostrada Catania-Siracusa dal 2 al 10 ottobre chiuse al traffico le rampe dello svincolo di Lentini
Dal 2 al 10 ottobre, nella fascia oraria fra le 21 e le 6 saranno chiuse al traffico le rampe dello svincolo di Lentini che consentono l’ingresso all’autostrada “Catania -Siracusa”, sia in direzione Catania che in direzione Siracusa. Il provvedimento non si applicherà durante i giorni festivi. Le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
