Autostrada A1 chiuso per una notte tratto tra Firenze Sud e Incisa

Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, il tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello sarà chiuso in entrambe le direzioni — verso Roma e verso FirenzeBologna — dalle ore 22:00 di sabato 4 ottobre alle 6:00 di domenica 5 ottobre, per consentire lavori preliminari all’ampliamento della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it