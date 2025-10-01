Autonomie a confronto | Friuli e Sudtirolo

Udinetoday.it

L'Istitût Ladin Furlan "Pre Checo Placerean", col sostegno dell’Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef), propone "Puints - Incuintris su lenghe, identitât e autonomie" (Incontri su lingua, identità e autonomia), una serie di appuntamenti pubblici che si terranno a Udine venerdì 3 ottobre. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

