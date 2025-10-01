Automobilista vince il ricorso L’etilometro non era omologato | Inutilizzabile il risultato del test

di Stefano Brogioni FIRENZE Sanzionato con il ritiro della patente per sei mesi, dopo essere stato sottoposto all’etilometro qualche metro dopo aver parcheggiato la sua auto. Ma dell’apparecchio utilizzato dai carabinieri di Figline Valdarno per l’accertamento, non è stata provata la sua omologazione. Per questo, il giudice di pace di Firenze, Micaela Dorigatti, ha accettato il ricorso dell’automobilista, difeso dall’avvocato Sabrina Del Fio, e restituito il permesso di guida, compensando le spese fra le parti. Il tribunale ha richiamato nella sentenza alcune pronunce della Corte di Cassazione, che prevedono l’inutilizzabilità dei test se prodotti da apparecchi non omologati. 🔗 Leggi su Lanazione.it