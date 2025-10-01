Senza dubbio un bel risultato. Rudy Michelini ha concluso il " Rally Valli della Carnia " – appuntamento conclusivo di International Rally Cup 2025 – in quinta posizione assoluta. Una performance convincente fin dai chilometri di shakedown, quella offerta dal pilota lucchese, chiamato ancora al volante della Skoda Fabia RS schierata da Erreffe Rally Team e condivisa con Nicola Angilletta. Il risultato acquisito sulle strade della provincia di Udine è valso l’aggancio della quarta posizione finale di IRC Challenge, categoria che ha interessato il driver portacolori della scuderia Movisport. Un percorso, quello di Michelini nell’International Rally Cup, avviato con un amaro ritiro accusato nella prima manche di campionato, il "Rally Elba", e proseguito con una sesta posizione assoluta al Rally Internazionale del Taro, una quarta piazza al "San Martino di Castrozza", un nono posto al "Casentino" e la top-five del Rally "Valli della Carnia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Automobilismo - Rally: la classifica finale. International Cup: Michelini quarto