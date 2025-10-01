Automedica | la copertura è ottimale

"Il sistema 118 Romagna garantisce una copertura ottimale del territorio attraverso mezzi di soccorso avanzato a leadership medica e a leadership infermieristica". Nessuna emergenza dunque nella zona sud, e nessuna automedica venuta a mancare, sottolinea dunque l’Ausl Romagna replicando al consigliere regionale di Fdi, Nicola Marcello. "Per valutare l’efficacia di un servizio sanitario occorre monitorarlo con competenza, attenzione e continuità, come sta facendo questa Azienda con il sistema di soccorso pre-ospedaliero". A differenza di quanto sostenuto da Marcello, sul deficit nel territorio di Riccione e Valconca, per l’Ausl, "la distribuzione e le competenze del personale, unitamente alla dotazione di presidi e farmaci presente su tutti i mezzi, garantiscono infatti tempi perfettamente in linea con gli standard previsti, ma soprattutto un intervento professionale già dall’arrivo del primo mezzo sui casi maggiormente critici e di elevata priorità, aspetto del resto già più volte illustrato nelle sedi istituzionali e in confronti pubblici con i cittadini negli ultimi due anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

