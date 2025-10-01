Autobus semivuoti e soldi sprecati | il sabato a scuola ha ancora senso?

Trentotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiudere le scuole al sabato potrebbe non essere solo una questione di calendario scolastico, ma una scelta capace di incidere positivamente sulla vita di migliaia di persone, sull’ambiente e persino sui conti pubblici. A sostenerlo è la Uil Trasporti del Trentino, che in un comunicato lancia la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: autobus - semivuoti

Cerca Video su questo argomento: Autobus Semivuoti Soldi Sprecati