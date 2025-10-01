Autobus scolastici in ritardo nel pisano | cambiano gli orari

Autolinee toscane rende noto che per rispondere meglio alle esigenze di mobilità degli studenti in Provincia di Pisa, dal prossimo 6 ottobre 2025 i servizi bus subiranno alcune modifiche. Infatti, nei primi quindici giorni dall’avvio dell’anno scolastico, a causa dell’intenso traffico registrato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

