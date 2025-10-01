Auto ' vola' fuori strada in due sbalzati fuori dall' abitacolo | un uomo in gravi condizioni all' ospedale

Ravennatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due feriti in ospedale, uno dei quali in gravi condizioni. Sono queste le conseguenze dell'incidente avvenuto intorno alle 17 di mercoledì, in via Canaletta a Brisighella, dove un'auto è volata fuori strada.Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale della Romagna Faentina, due uomini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - vola

Sarnano, è nella Panda trainata da un trattore: l?auto si ribalta e vola nella scarpata

Incidente all'incrocio, auto vola giù dalla scarpata e si cappotta nei campi

Terribile incidente: auto vola nel campo, camion finisce nel canale

auto vola fuori stradaAuto “vola” fuori strada e atterra in un giardino a Colverde - Momenti di paura, ma per fortuna ferite non gravi per un ventenne alla guida di un’auto, trasportato in ospedale in codice giallo ... Scrive laprovinciadicomo.it

auto vola fuori stradaIncidente nella notte, l'auto sbanda ed esce di strada: feriti una mamma e il figlio di 2 anni. Il bambino è stato intubato e trasferito all'ospedale - Momenti di paura nella tarda serata di ieri, venerdì, lungo la Strada Provinciale 8 in località Sanzili, ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Auto Vola Fuori Strada