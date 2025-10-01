Auto ' vola' fuori strada in due sbalzati fuori dall' abitacolo | un uomo in gravi condizioni all' ospedale

Ravennatoday.it | 1 ott 2025

Due feriti in ospedale, uno dei quali in gravi condizioni. Sono queste le conseguenze dell'incidente avvenuto intorno alle 17 di mercoledì, in via Canaletta a Brisighella, dove un'auto è volata fuori strada.Abbonati alla sezione di inchieste Dossier di RavennaTodaySecondo le prime ricostruzioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

