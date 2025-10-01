Auto si schianta contro un tir e resta bloccata | sfiorata la tragedia

Paura questa mattina a Casoria per un incidente avvenuto in via Principe di Piemonte. Un'utilitaria, nello svoltare, si è schiantata contro un tir parcheggiato, rimanendo incastrata sotto lo stesso. Una tragedia sfiorata visto che - fortunatamente - la donna alla guida dell'auto è uscita illesa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

